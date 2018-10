« L’alternance comme vecteur d’insertion professionnelle pour les travailleurs handicapés » : réunion le 6 novembre chez Hermès, à Pantin

Malgré les dispositions légales et les prises de conscience de nombreux acteurs économiques, l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap est toujours perçue comme étant compliquée et soulève de nombreuses interrogations.

Pour échanger sur ces questions, Est Ensemble, en partenariat avec le club FACE Seine-Saint-Denis (Membre de la Fondation Agir Contre l'Exclusion), Cap Emploi et Pôle Emploi, organise une réunion d'information et de sensibilisation sur le thème « handicap et alternance ».

Au programme :

- Intervention sur le thème « handicap et alternance » par Madame Marine Flévin - société LB Développement, spécialiste de l’emploi des personnes handicapées, puis présentation du projet Salto.

- Témoignage et partage d’expériences des entreprises ayant déployé une politique « alternance et handicap ».

- Temps d’échanges entre les entreprises participantes pour évoquer les difficultés rencontrées et/ou témoigner de solutions.



Mardi 6 novembre à 8h30 chez Hermès à Pantin

Espace Jean-Louis Dumas,

11 rue Montgolfier

Inscription obligatoire via notre formulaire en ligne.